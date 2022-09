Marvel-Star Chadwick Boseman ist jetzt eine Disney-Legende

Sein Marvel-Streifen "Black Panther" aus dem Jahr 2018 war der erste Solofilm eines schwarzen Helden im Marvel-Universum überhaupt - und an den Kinokassen überaus erfolgreich. So spielte "Black Panther" an den weltweiten Kinokassen über 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Zudem wurde der Blockbuster mit insgesamt drei Oscars ausgezeichnet, den bisher einzigen der Marvel Studios. Die Fortsetzung "Black Panther: Wakanda Forever" wird im November dieses Jahres in den Kinos erscheinen.

Boseman selbst erhielt für seinen letzten Film "Ma Rainey's Black Bottom" (2020) eine Oscarnominierung als "Bester Hauptdarsteller". Mit einem Emmy wurde er posthum für seine Sprechrolle in der Marvel-Animationsserie "What If...?" (seit 2021) geehrt.