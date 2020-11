"Chaos Walking": Sci-Fi-Thriller mit Tom Holland und Daisy Ridley

Der langerwartete erste Teaser zu Doug Limans Sci-Fi-Thriller "Chaos Walking“ wurde nun endlich veröffentlicht. Darin sind Tom Holland und Daisy Ridley als Überlebende in einer fremden Welt zu sehen, in der ein mysteriöser Erreger alle Frauen ausgelöscht haben soll. Der gesamte Trailer wird am 19. November veröffentlicht.