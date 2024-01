Nach der erfolgreichen Veröffentlichung der Serie "Only Murders in the Building", die auch diese Saison wieder für viele Emmys und Golden Globes nominiert war, und "A Murder at the End of the World" erscheint auf Disney+ eine weitere Serie aus dem Murder-Mystery-Genre: "Death and other Details" mit "Homeland"-Star Mandy Patinkin, dessen Plot stark an Agatha Christies "Tod auf dem Nil" erinnert.

Wie so oft auf dem Streamingdienst des Mauskonzerns werden die Folgen der Serie wöchentlich veröffentlicht. Hier erfahrt ihr, wann ihr "Death and other Details" durchbingen könnt und somit innerhalb kürzester Zeit erfahrt, wer der:die Mörder:in ist.