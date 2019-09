Die besten Horror-Serien bei Amazon Prime

The Strain (4 Staffeln, 2014 bis 2017)

Um Vampire geht es auch in "The Strain". Allerdings ist der Vampirismus hier ein höchst gefährlicher Virus, kein übernatürliches Phänomen: Am JFK-Flughafen in New York landet ein Flugzeug. Danach kommen keine Lebenszeichen mehr aus der Maschine. Fast alle Insassen sind tot. Es gibt nur vier Überlebende. Der Seuchenexperte Dr. Ephraim Goodweather (Corey Stoll) stellt bald fest, dass die Toten nicht wirklich tot sind und eine Verschwörung im Gange ist. Die Horrorserie schafft es klassische Elemente der Dracula-Erzählung in einem modernen Setting zu präsentieren. Die Blutsauger sind endlich wieder furchteinflößende Monster.