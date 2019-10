"Dracula": Erster Trailer zur Vampirserie der "Sherlock"-Macher

"Dracula" ist der wohl bekannteste Vampir und wie Sherlock Holmes eine Schöpfung der fantastischen Literatur des ausklingenden 19. Jahrhunderts. Letzterem haben die Serienmacher Mark Gatiss und Steven Moffat bereits in der viel gelobten TV-Serie " Sherlock" in zeitgemäßem und unkonventionellem Licht erstrahlen lassen. Nun ist mit Graf Dracula die nächste Figur aus einer klassischen Literaturvorlage dran. Ein erster Blick auf das gemeinsame Projekt von BBC One und Netflix wurde bereits im Juli präsentiert. Nachdem die Dreharbeiten im August abgeschlossen wurden, hat die BBC nun den ersten Teaser-Trailer der dreiteiligen Serie präsentiert: