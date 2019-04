Erste Blicke auf "Aladdin" von Guy Ritchie

Regisseur Guy Ritchie setzt die bereits aus dem Zeichentrick-Klassiker bekannte Disney-Geschichte um Aladdin, die Wunderlampe und die bezaubernde Prinzessin Jasmine in einem märchenhaften Realfilm in Szene, der uns in die magische Stadt Agrabah mit seinen Bazaren, Palästen und fliegenden Teppichen entführt.

Die folgende Slideshow lässt uns in Ritchies "Aladdin"-Welt eintauchen.