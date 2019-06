Erster Trailer zu "Doctor Sleep" von Stephen King

"Doctor Sleep" ist die 2013 als Roman erschienene Fortsetzung des Stephen-King-Klassikers "The Shining". Da Horror im Kino wieder Hochkonjunktur hat und auch Stephen King in Hollywood wieder angesagt ist, kommt die gleichnamige Verfilmung am 22. November in die heimischen Kinos. Nun ist auch der erste Trailer des Horrorfilms da.