"Fast & Furious": Trailer zu Teil 10 und News für Teil 11

Mit Höchstgeschwindigkeit rast der Kinostart des nunmehr zehnten "Fast & Furious"-Teils heran - am 17. Mai kehren Dom Toretto (Vin Diesel, 55) und seine inzwischen gigantische PS-Familie auf die deutschen Leinwände zurück. Nachdem bereits im Februar ein brachialer Trailer veröffentlicht wurde, rückt ein brandneuer Clip vor allem den neuen Superschurken in den Vordergrund, gespielt von Jason "Aquaman" Momoa (43). Der wird in der neuen Vorschau von Doms bisheriger Nemesis Cipher (Charlize Theron, 47) doch glatt als leibhaftiger Teufel bezeichnet.

Als solcher hat er sich offenbar vorgenommen, mal eben den Vatikan in die Luft zu jagen. Angetrieben wird der Schurke demnach von Rachegelüsten gegenüber Dom: "Hättest du dich niemals hinter das Lenkrad gesetzt, wäre ich nie der Mann geworden, der ich heute bin. Und jetzt werde ich deine Familie zerstören. Stück für Stück."