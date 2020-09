"Hubie Halloween": Trailer zum Halloween-Klamauk mit Adam Sandler

Adam Sandler schlüpft nach dem vielgelobten Film "Der schwarze Diamant" (OT: "Uncut Gems") wieder in eine für den Produzenten und Schauspieler typische Rolle: Hubie Dubois (Sandler) ist in seinem Heimatort Salem der liebenswerte Dorftrottel, den keiner wirklich ernst nimmt. Der pedantische Hubie hat es sich vor allem zu Halloween zur Aufgabe gemacht, darauf zu achten, dass jeder die Regeln einhält und alles sicher und friedlich abläuft.

Doch in diesem Jahr lassen ein mysteriöser neuer Nachbar und ein entflohener Verbrecher alle Alarmglocken bei Hubie läuten. Nur leider glaubt ihm keiner. Immerhin ist Hubie bei der örtlichen Polizei schon einschlägig als Nervensäge bekannt. Doch dann verschwinden immer mehr Menschen in der kleinen Stadt. Nun liegt es an Hubie, die Bürger von Salem zu Halloween davon zu überzeugen, dass die Monster echt sind und nur er sie aufhalten kann.