Kaleidoskop - das Filmfestival am Karlsplatz pausiert 2020

Von 26. Juni bis 17. Juli 2020 hätte die zweite Ausgabe von Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz stattfinden sollen. Die am 29.5.2020 in Kraft tretende Verordnung der Bundesregierung betreffend Lockerungen im Kulturbereich ermöglicht es nicht, das Projekt in der geplanten Form umzusetzen.

"Das Filmfest am Karlsplatz, einem Transitraum und offenen Platz, zeichnet sich als Projekt im öffentlichen Raum bei freiem Eintritt aus, dessen Zugänglichkeit für uns prioritär ist, eine Zugänglichkeit die wir weder räumlich noch inhaltlich kompromittieren möchten,“ so CineCollective, das vierköpfige Kuratorinnen-Kollektiv bestehend aus Djamila Grandits, Marie-Christine Hartig, Lisa Mai und Doris Posch.