Netflix-Dramedy mit Anke Engelke: "Das letzte Wort"

Jetzt ist offenbar bald Schluss mit traurig, sobald Anke Engelke das Wort übernimmt. Sie spielt in der sechsteiligen deutschen Netflix-Dramedy "Das letzte Wort" die Hauptrolle. Ebenfalls als Hauptdarsteller an ihrer Seite agiert Thorsten Merten, der gleichzeitig die Idee zur Realisierung der Serie lieferte. In weiteren Rollen sind Johannes Zeiler, Nina Gummich, Aaron Hilmer, Claudia Geisler-Bading, Gudrun Ritter und Juri Winkler u. v. m. zu sehen. Showrunner der Serie sind Aron Lehmann („Das schönste Mädchen der Welt“, „Die letzte Sau“, „Highway to Hellas“) und Carlos V. Irmscher. Als Headautoren verantworten Lehmann und Irmscher auch die Drehbücher gemeinsam mit den Autorinnen Nora Valo und Carolina Zimmermann.