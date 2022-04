Nachdem es die Jahre zuvor bereits so aussah, als wäre niemand mehr an Teenie-Serien interessiert, belebte das Hochglanz-Drama "O.C., California" (2004) rund um eine jugendliche Clique und deren Eltern im kalifornischen Schickimicki-Bezirk Orange County quasi im Alleingang das Genre wieder neu.

Alles an der Serie war Kult: Die hippen Jung-DarstellerInnen, der moderne Soundtrack inklusive Ohrwurm-Titelsong, die trendigen Klamotten und natürlich die spannenden Storylines, die mit zahlreichen Twists, viel Herzschmerz und vor allem bis dahin unbekanntem rasanten Erzähltempo aufwarteten: Besonders in Staffel Eins passiert so viel wie in anderen Serien in fünf Jahren. Und mit Seth Cohen (Adam Brody) bekamen wir einen liebenswürdig-sexy Nerd geschenkt, lang, bevor Sheldon Cooper und FreundInnen in unser Leben traten.