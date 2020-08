Österreichs (Groß)Kinos sind wieder hochgefahren: Filmtipps zu den Neustarts

Filmtipps zu den aktuellen Starts

In der zweiten August-Woche gehen gleich 13 Filme an den Start. Besonders erwähnenswert ist darunter der Psychothriller "Unhinged - Außer Kontrolle", in dem Russell Crowe einen absolut durchgeknallten Typen spielt, der als Autofahrer eine Frau terrorisiert. (Unsere Kritik dazu>>)

Wer es etwas ruhiger mag, wird mit dem Biopic "Marie Curie - Elemente des Lebens" bestens bedient. Hier erzählt "Persepolis"-Regisseurin Marjane Satrapi in ungewöhnlicher Bildsprache das Leben einer genialen Wissenschaftlerin. Die zweifache Nobelpreisträgerin (verkörpert durch Rosamund Pike) entdeckte die Radioaktivität und erweiterte das Periodensystem der Elemente. (Unsere Kritik dazu>>)

Vom französischen Regie-Duo Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte ("Der Vorname", "Mama gegen Papa") stammt die Tragikomödie "Das Beste kommt noch", in der zwei Freude, die überzeugt sind, todkrank zu sein, ihr Leben noch einmal in vollen Zügen genießen wollen.

Wirklich schräg geht es in "Guns Akimbo" zu: dort wird Daniel Radcliffe unfreiwillig zum Teilnehmer eines schießwütigen Videogames. Eines Tages erwacht der harmlose Programmierer Miles und ist mitten in dem Ego-Shooter-Spiel, was zu rasant-überdrehten Verfolgungsjagden durch die Stadt führt. (Unsere Kritik dazu>>)

Sehenswert ist ebenfalls die anspruchsvoll Neuverfilmung von Alfred Döblins berühmtem Großstadtroman "Berlin Alexanderplatz". Regisseur Burhan Qurbani hat die Geschichte aus den 1920er Jahren ins Berlin der Gegenwart verlegt und die Figur des Antihelden Franz Biberkopf mit dem schwarzen Hauptdarsteller Welket Bungué besetzt. (Unsere Kritik dazu>>)

ALLE FILMSTARTS findet Ihr hier >>