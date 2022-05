"Stranger Things"-Stars Dyer und Heaton: "Wie eine Familie!"

APA: Ihre Figuren Nancy Wheeler und Jonathan Byers haben sich sehr gewandelt über die Jahre. Wie viel von dem, was Sie ursprünglich verkörpert haben, steckt noch in diesen jungen Menschen?

Natalia Dyer: Wir beobachten Nancy in der ersten Staffel dabei, wie sich selbst und ihre Stimme findet - das hat sich seitdem eigentlich nicht verändert. Sie befindet sich seit einiger Zeit auf dieser Reise und entdeckt dabei, was ihr wichtig ist. Aber sie hat immer noch diesen investigativen Zugang, der sich eigentlich aus Neugier speist, und der sie dazu bringt, den Dingen auf den Grund zu gehen.

Charlie Heaton: Als wir Jonathan das erste Mal sehen, ist er eigentlich sehr einsam. Er ist einfach dieser Bursche, der so viel Verantwortung für seine Familie übernimmt. In der ersten Szene macht er ja Frühstück, und dann gibt es diese Gespräche mit seinem Bruder Will. Damit gibt er sich auch selbst Sicherheit und Vertrauen, was ihn durch die Welt trägt. Aber all die Dinge, die passieren, bescheren ihm eine neue Familie an Freunden, wodurch er sich auch öffnet. In der neuen Staffel kommen wiederum Selbstzweifel hinzu, weil er sich nicht sicher ist, was er machen soll.

APA: Wohin führen die neuen Episoden Ihre Charaktere?

Heaton: Das hat natürlich mit dem Ende der dritten Staffel zu tun, als die Byers Hawkins verlassen haben und Jonathan somit auch Nancy. Sie versprechen sich am Ende, dass sie selbst okay sein werden. Aber die Realität schaut ein bisschen anders aus. Jonathan hat Angst vor einer möglichen Zurückweisung - also entfernt er sich. Er stellt sich all diese Fragen, und letztlich stößt er die Leute weg, bevor sie ihn verletzen können. Beide haben mit dieser Distanz zu kämpfen, befindet sich Nancy doch noch in Hawkins. Sie hat ihre Realität, ihre Welt.