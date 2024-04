Bald würde er konkrete Gespräche mit Co-Star und BFF Ackles über ein Revival spüren, so Padalecki weiter. "Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Er und ich sind beide gespannt darauf, zu sehen, was [Sam und Dean] so angestellt haben und was sie sonst noch Gutes in dieser oder der nächsten Welt bewirken können. Ich bin gespannt darauf."

Doch Padalecki ist es auch wichtig, dass die Story bei einem Comeback stimmen muss und der Kanon bewahrt bleibt: Die beiden wollen die Serie und die Charaktere beschützen, so Padalecki. "Ich ziehe nicht einfach Flanellhemden und einen großen Mantel an, steige in einen Impala und sage 'Dean!' (...) Es muss einen Sinn haben, wie Sam und Dean es immer getan haben." Klingt löblich, aber wir wollen an dieser Stelle aber nochmal ans Serienfinale erinnern ... Wie kommt man da wieder raus?

Streng genommen gab es seit dem Ende von "Supernatural" bereits eine Erweiterung des Serien-Universums, nämlich in Form eines Prequels: "The Winchesters" aus dem Jahr 2022 (bei uns zu sehen auf Prime Video) handelte von Sams und Deans Eltern in jungen Jahren. Jensen Ackles war im Projekt involviert. Doch die Serie floppte brutal und wurde nach nur einer Staffel wieder abgesetzt.





Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!