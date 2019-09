"The Kitchen: Queens of Crime": Mobster-Frauen auf dem Vormarsch

Mehr B-Movie-Action als Mobster-Drama

"The Kitchen: Queens of Crime" ist wie ein Mafia-Drama von Martin Scorsese, in dem die zentralen Männerrollen mit Frauen besetzt sind. Allerdings wird in dem Regiedebüt der Drehbuchautorin Andrea Berloff ("Straight Outta Compton") die epische Dichte durch einen eher plakativen, comic-haften Erzählstil ersetzt, der teilweise an Blaxploitation-Filme erinnert. Auch das bunte Kinoplakat setzt ganz auf diese 70er-Jahre-Referenz. Obwohl der Film auf der gleichnamigen Graphic Novel von Vertigo, einem Imprint von DC Comics, basiert, hätte ein nicht ganz so hastiger, weniger geraffter Erzählstil der Mobster-Story gutgetan: Oft kommt der Gedanke auf, dass die Frauen mit ihren Plänen zu einfach durchkommen. Dann taucht plötzlich ein mysteriöser Fremder (mit außergewöhnlichen Fähigkeiten) als Retter aus dem Nichts auf. An manchen Stellen hat man das Gefühl, wie in einem Comic von Panel zu Panel zu springen. Das geht auf Kosten der Spannung. Die Sache wird zwar heiß, es kommt aber nie die drückende Stimmung eines Crime-Thrillers auf. Vielmehr fühlt sich "The Kitchen" wie ein Actionfilm an.