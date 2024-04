Wird "White Collar" fortgesetzt?

"Es ist möglich", so Bomer auf obenstehende Frage. "Ich denke, es ist technisch gesehen in Arbeit. Ihr wisst, diese Dinge sind nie ganz so einfach, wie man es sich wünschen würde - und so gut wie alles davon liegt außerhalb unserer Kontrolle. Es scheint, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen, und es könnte in den nächsten ein oder zwei Jahren eine sehr reale Sache sein."

Klingt also tatsächlich so, als ob wir uns auf ein Comeback von Neil Caffrey freuen dürften. Bomer wäre eventuell auch als Produzent an Bord, so der Schauspieler im "Collider"-Interview, da er auch bei den finalen Staffeln der Serien als solcher fungierte.

Wer vom Original-Cast dabei wäre, steht aber natürlich noch nicht fest, keine:r von ihnen hat sich bisher zu einem möglichen Revival von "White Collar" geäußert. Aber zumindest ohne Tim DeKay als Caffreys FBI-Partner Peter Burke würde ein Revival wenig Sinn machen. Fans würden sich natürlich auch über die Rückkehr von Tiffani Thiessen ("Beverly Hills, 90210") freuen. Wer aber leider sicher nicht dabei sein wird, ist Willie Garson: Der "Sex and the City"-Schauspieler verstarb am 21. September 2021. Er wurde 57 Jahre alt.