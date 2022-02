"Transformers": Diese Filme und Serien kommen nach Teil 7

Es überrascht ein bisschen, aber auch nach den finanziellen Misserfolgen von "Transformers 5: The Last Knight" und "Bumblebee" glaubt Hollywood nach wie vor an den Erfolg und die Beliebtheit der außerirdischen Roboter in Auto-Form – vielleicht auch einfach deshalb, weil sinnentleerter, dafür umso testosterongeschwängerter Action-Krawall, bei dem sich das Gehirn Urlaub gönnen darf, immer zieht:

Der Streamingdienst Paramount+ (bisheriger Name: CBS All Access) hat nun via Twitter verkündet, dass das "Transformers"-Universum im Stil des MCU vergrößert wird und dass uns nicht nur vier neue Filme, sondern auch eine Serie erwarten.