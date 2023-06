"Traumprojekt für Prime Video"

"Die wechselnden Konstellationen in jeder Folge von 'Viktor bringt's' erlauben es uns, eine große Vielfalt an relevanten Themen unserer Gesellschaft anzusprechen", erklärt Philip Pratt, Head of German Originals für Prime Video in einer Presseaussendung. "Kombiniert mit einer guten Prise Humor, dem großartigen Moritz Bleibtreu und einem starbesetzten Episodencast macht dies Serie zu einem echten Traumprojekt für Prime Video."

"Wenn die Serie nur halb so lustig wird, wie während des Drehs – dann wird sie am Ende doppelt so lustig", fügt Moritz Bleibtreu hinzu.

In Nebenrollen sind unter anderem Heino Ferch ("Allmen"), David Kross ("Prey"), Caro Cult ("Biohackers"), Jacob Matschenz ("Babylon Berlin") und Daniel Zillmann ("Luden – Könige der Reeperbahn") zu sehen.