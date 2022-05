Der schottische Schauspieler Ncuti Gatwa (29, "Sex Education") wird als 14. Darsteller die Hauptrolle in der beliebten BBC-Serie "Doctor Who" übernehmen. Damit folgt Gatwa auf Jodie Whittaker, wie die BBC am Sonntag angekündigte. Der in Ruanda geborene Darsteller ist demnach der erste nicht-weiße Schauspieler in der Hauptrolle der legendären Science-Fiction-Serie, die 1963 begann. Sein Debüt gibt er 2023.