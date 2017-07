Sommerkino Ktn: Open Air in der Musikschule Villach 2017

Im Innenhof der Musikschule Villach gibt es auch heuer wieder von 9. bis 27. August in stimmungsvollem Ambiente Kino unter freiem Himmel.

Ein unvergleichliches Kinoerlebnis unter freiem Himmel, dazu das passende Getränk und die besten Filme der letzten Jahre: Das alles bietet der Kinosommer Villach auch in seiner dritten Auflage an insgesamt 19 Tagen. Am Programm stehen die großen Gewinner-Filme renommierter Festivals, Publikumslieblinge, europäisches Autorenkino und österreichische Filme. Als Special gibt es jeden Donnerstag einen Dokumentarfilm und jeden Dienstag einen der großen Klassiker der Filmgeschichte.

Der Kinosommer Villach lässt aber auch die fast in Vergessenheit geratene Tradition des Vorfilms wiederaufleben. In einer Kooperation mit dem K3 Film Festival (13. – 17. Dezember 2017) steht jeden Tag ein „Überraschungskurzfilm” mit einer maximalen Länge von fünf Minuten am Programm.

HIER GEHT ES ZUM PROGRAMM>>

INFOS:

Innenhof der Musikschule Villach, Widmanngasse 12, 9500 Villach

Tel.: +43 677 / 614 040 94

[email protected]

kinosommervillach.at