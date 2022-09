Vor einiger Zeit haben wir über jene Promis in Hollywood berichtet, die jegliche Sympathiepunkte verspielt haben und zumindest bei Fans keinen Stein mehr im Brett haben. Hier aber wollen wir uns auf das Gute im Menschen konzentrieren. Also geht es diesmal um jene SchauspielerInnen, die in der Traumfabrik als richtig nette KollegInnen gelten, mit denen man nicht nur gerne mal auf einen Kaffee geht, sondern auch monatelang auf einem Filmset verbringt, ohne den Wunsch zu verspüren, ihm oder ihr an die Gurgel zu gehen.