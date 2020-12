Elliot Page, ehemals Ellen Page, outet sich als Transgender

Der kanadische Schauspieler Elliot Page veröffentliche auf seinen Social-Media-Accounts ein emotionales Statement. Er sei Transgender und verwende nun männliche Pronomen, teilte Page am 1. Dezember per Kurznachrichtendienst Twitter in einer ausführlichen Botschaft mit. "Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin."