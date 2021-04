"Ticket To Paradise": Kaitlyn Dever mit Clooney und Roberts dabei

"Sie ist so eine brillante Person", kommentierte der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, "Mamma Mia, Here We Go Again!") auf Twitter den Neuzugang für seinen Film. In "Ticket To Paradise" reisen die Ex-Eheleute gemeinsam nach Bali, um ihre verliebte Tochter (Dever) daran zu hindern, zu jung zu heiraten. Sie glauben, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.