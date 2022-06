Kim Cattrall: Eigene Netflix-Serie statt "Sex and the City"

Cattrall arbeitet an anderen Projekten

In der Zwischenzeit war der Hollywood-Star in der Hulu-Serie "How I Met Your Father" zu sehen. Sie spielt die ältere Version von Sophie (Hilary Duff, 34), die ihrem Sohn von ihrem Leben erzählt. Seit dem 8. Juni ist der "How I Met Your Mother"-Ableger in Deutschland auf Disney+ verfügbar. Außerdem ist Cattrall in der Peacock-Neuauflage von "Queer as Folk" als wohlhabende Großmutter aus New Orleans zu sehen. Neben Robert De Niro (78) übernimmt sie zudem die Hauptrolle in der Komödie "About My Father".