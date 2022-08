Matthias Schweighöfer spielt im Milli-Vanilli-Film

Die Band Milli Vanilli sorgte in den 1990er Jahren für einen waschechten Skandal. Denn Fab Morvan (56) und Rob Pilatus (1964-1998) sangen ihre Songs nicht selbst. Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Regisseur Simon Verhoeven (50) in seinem neuen Film "Girl You Know It's True" die Geschichte der beiden beleuchtet.

Nun stehen auch schon die ersten Darsteller fest. Wie auf der Webseite des Deutschen Filmförderfonds hervorgeht, wird unter anderem Matthias Schweighöfer (41) eine Rolle übernehmen.