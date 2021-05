Stars wie Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen und Sacha Baron Cohen sind bei den MTV Movie & TV Awards geehrt worden. Die Auszeichnungen wurden bei einer von Komikerin Leslie Jones moderierten Gala am Sonntagabend, den 16. Mai in Los Angeles verliehen. Cohen erhielt den Preis als "Comedic Genius" wegen seiner "unvergleichlichen Beiträge zur Welt der Comedy". Olsen bekam den Preis für ihre Rolle in "WandaVision". Schauspieler Chadwick Boseman wurde posthum ausgezeichnet.