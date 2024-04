"Es ist in Ordnung, oft zu fallen"

Natürlich kommt Reynolds auch auf Fox' legendäre Filmreihe "Zurück in die Zukunft" zu sprechen: "Letztes Jahr habe ich mit meiner 8-jährigen Tochter 'Zurück in die Zukunft' geschaut. Es ist ihr Lieblingsfilm geworden. Und für den Moment reicht das für mich – und sie. Ein weiteres Kind aus einer weiteren Generation sieht, was ich gesehen habe."

Zum Abschluss wird es nochmals emotional: "Ich weiß, was für ein Glück ich habe, Mike einen Freund nennen zu dürfen. Sie hat immer noch keine Ahnung, dass ich ihn kenne. Ich muss meiner Tochter nicht das Maß an Mitgefühl beibringen, das Mike beherrscht. Oder ihr beizubringen, Geschichten zu erzählen, wie Mike Geschichten erzählt. Ich muss ihr beibringen, dass es in Ordnung ist, oft zu fallen. Es ist der absolut beste Weg, um zu wissen, dass du fliegst."

Fox bedankte sich in den Instagram-Kommentaren bei Reynolds mit den Worten: "Mit Freunden wie @vancityreynolds ist es einfacher, etwas zu erreichen. Danke Kumpel 🦊"



ICH WEINE NICHT! DU WEINST!!