Shelley Duvall aus "Shining": Nach 20 Jahren wieder Filmrolle

Regisseur Scott Goldberg schwärmt von Shelley Duvalls "Shining"-Performance

Regisseur Goldberg erklärte in einem Statement: "Wir sind große Fans von 'Shining' und es ist, ehrlich gesagt, einer meiner liebsten Horrorfilme aller Zeiten [...]". Duvall, die in "Shining" Jack Nicholsons (85) Ehefrau spielt, habe dazu beigetragen, aus Kubricks Film "ein absolutes Meisterwerk" zu machen, "indem sie alles gab", sagte Goldberg.

In den vergangenen Jahren wurden wiederholt die Dreh-Bedingungen bei "Shining" kritisiert. Duvall selbst verriet "The Hollywood Reporter" erst vor Kurzem, dass sie während der 56-wöchigen Dreharbeiten beinahe ständig hysterisch zu wirken hatte, oder das Drehbuch von ihr verlangte zu weinen. "Nach einer Weile", so Duvall in der Rückschau im Jahr 2021, "rebelliert dein Körper dagegen. Er sagt: 'Hör auf, das mit mir zu machen. Ich will nicht jeden Tag weinen'".