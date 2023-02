Anna Kendrick

Anna Kendrick bestand auf ein Body-Double in der Komödie "Mike and Dave Need Wedding Dates". Den Grund, wieso sie sich nicht nackt vor der Kamera zeigen will, verriet die Schauspielerin im Interview mit "The Telegraph" allerdings nicht. "Ich werde es nicht tun. Ich kritisiere keine Leute, die [Nacktszenen] machen, aber ich plane, das weiterzumachen, was ich tue, und hoffe, dass es weiterhin gut läuft.“