Star Wars-Special auf Disney+

Das Disney+ Sommerspecial zeigt das "Star Wars"-Universum aus einer völlig neuen Perspektive. Während Rey und Co. gewöhnlich von dunklen Mächten gejagt werden, gönnen sie sich nun einen entspannten Sommerurlaub fern von rasanten Lichtschwert-Duellen und Jet-Blastern. Was für eingefleischte "Star Wars"-Fans gewöhnungsbedürftig sein könnte, dürfte bei einem jüngeren Publikum für Begeisterung sorgen. Nachdem die Figur von Finn in der "Star Wars"-Neuauflage hinter den anfänglich hohen Erwartungen blieb, bekommt der charismatische Sonderling nun eine neue Chance.

Im Original werden die Figuren von "Weird Al" Yankovic, Yvette Nicole Brown, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels, Billy Dee Williams gesprochen.

"Lego Star Wars: Sommerurlaub" erscheint am 5. August auf Disney+.