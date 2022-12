Es gibt nur eines, was der Grinch mehr hasst als Menschen, und das sind fröhliche Menschen in Weihnachtsstimmung. Deshalb möchte er den Whoville-BewohnerInnen das Weihnachtsfest so richtig vermiesen. Trotz seines fiesen Geschenke-Plans erfährt der Grinch Nächstenliebe und kann von den Whos letztendlich doch von Weihnachten überzeugt werden. Fazit: Nicht nur dem Grinch geht in diesem Weihnachtsfilm das Herz auf.

"Der Grinch" gibt es gibt es auf Amazon Prime und Apple TV+ zum Leihen und Kaufen, oder auf Netflix zum Ansehen.

