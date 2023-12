Wenn Kaiserin Elisabeth das nationale Heiligtum Österreichs ist, dann ist Romy Schneider zumindest so etwas wie Österreichs golden-funkelnder Staatspalast, in dem die auf ewig traurige Feministin Sissi ihre unsterbliche Heimat finden sollte. Schneider, geboren als Rosemarie Magdalena Albach-Retty am 23. September 1938 in Wien, zählt zu den größten Ikonen der österreichischen Filmbranche. Falsch: Sie ist DIE Ikone der österreichischen Filmbranche. Nein, wieder falsch. Sie ist DIE Ikone Österreichs. Punkt.

Mit der Heimat-Kitsch-Filmtrilogie "Sissi" in den 1950er-Jahren erlangte Schneider schon in frühen Jahren Kultstatus. Ein Status, unter dem sie ein Leben lang leiden sollte. Das picksüße Image der niedlichen Jung-Kaiserin sollte Schneider nie wieder loswerden, womit sie ein Schicksal teilte, das an viele moderne Kinderstars erinnert. Keiner konnte so lächeln wie Schneider, keiner so lieblich über die Almwiese hüpfen, keiner so unschuldig eine Kaiserkrone am perfekten Haupt balancieren wie die damals erst 17-Jährige. Das wusste auch die strenge Schauspieler-Mama Magda Schneider, einer der frühesten "Momager" der Unterhaltungsbranche.