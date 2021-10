ORF2

"Der Nationalfeiertag – Kranzniederlegung, Angelobung, Sonderministerrat" ab 09:05 Uhr

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag finden wegen der Corona-Pandemie noch immer reduziert statt: Die traditionelle Leistungsschau des Heers findet teils live auf dem Heldenplatz und teils im Internet statt. Übertragen wird zudem die Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung, sowie die Angelobung der RekrutInnen.

"Sound of Austria – Die wahre Geschichte der Trapp Familie" um 13:10 Uhr

Was wäre der Nationalfeiertag ohne den österreichischen Klassiker "The Sound of Music"? Wer aber das Original nicht mehr sehen kann – oder einfach keine Lust auf Musicals hat –, kann sich die wahre Geschichte der Familie Trapp im Fernsehen zu Gemüte führen. "The Sound of Music" ("Meine Lieder – Meine Träume") ist auf Amazon Prime Video zum Leihen und Kaufen verfügbar. Hier geht's direkt zum Film.

Rede des Bundespräsidenten um 19:47 Uhr

"9 Plätze – 9 Schätze" um 20:15 Uhr

Schon seit 2014 ist der sogenannte "ESC der schönsten Plätze des Landes" Teil des Nationalfeiertags-Programms im ORF. Armin Assinger und Barbara Karlich führen durch den Abend und bringen die schönsten Plätze jedes Bundeslandes vor den Vorhang. Stargäste sind 2021: Melissa Naschenweng, Martin Weinek, Gerlinde Kaltenbrunner, Erwin Steinhauer, Chris Steger, Christa Kummer, Bernhard Aichner, Julia Zotter, Lisbeth Bischoff und Andreas Gabalier.