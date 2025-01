"Wir setzen auf einen respektvollen, menschlichen Umgang - das gilt auch bei aller Kritik", erklärte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Man habe in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt, auch mit Thilo Mischke selbst. Diese Gespräche sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt werden, um die Thematik journalistisch aufzuarbeiten.

Moderatorin steht bereits fest

Die Zukunft des traditionsreichen Kulturmagazins ist dennoch gesichert: Die Sendung "ttt - titel thesen temperamente" wird 2025 von Siham El-Maimouni (39) moderiert, wie es in der Mitteilung des Senders weiter heißt. Seit April 2021 moderierte die preisgekrönte Journalistin im Wechsel mit Max Moor (66) einmal im Monat das Kulturmagazin im Ersten. Der gebürtige Schweizer führte nach 17 Jahren Mitte Dezember zum letzten Mal durch die Sendung.

Wenige Tage vor Weihnachten war bekannt geworden, dass Mischke ab Februar 2025 Moors Nachfolger werden soll. Auf die Ankündigung folgte heftige Kritik. Dem Reporter und Buchautor Mischke wird unter anderem eine fehlende Distanzierung von seinen Werken "In 80 Frauen um die Welt" von 2010 und "Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen" von 2013 vorgeworfen. Unter anderem hatte sich der Podcast "Feminist Shelf Control" mit dem Titel "die Causa TTThilo Mischke" mit Zitaten aus den Büchern beschäftigt und etwa sexistische Äußerungen kritisiert.

In einem offenen Brief an die ARD-Programmdirektion, den der "Tagesspiegel" am 2. Januar veröffentlicht hat, haben sich 100 Kulturschaffende der Kritik angeschlossen.