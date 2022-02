"Ant-Man and the Wasp" auf ORF: Eine Ameise als Godzilla

Am Ende des ersten "Ant-Man"-Films haben die Avengers beschlossen, Scott Lang in ihr Team aufzunehmen und er hat in der großen Schlacht am Leipziger Flughafen (siehe "Captain America: Civil War") bereits mitgekämpft. Durch diesen Ausflug nach Deutschland ist aber das US-Justizsystem auf ihn aufmerksam geworden und er darf nun längere Zeit seine eigenen vier Wände nicht verlassen – immer unter Aufsicht eines argwöhnischen und leicht trotteligen FBI-Mannes.