"Arrival": Sprachübung mit Aliens

Ein untypischer Hollywoodfilm

Hollywoodtypische Action im Stil von "Krieg der Welten" dürfen wir uns bei Denis Villeneuve bestimmt nicht erwarten. Der Film wirkt eher ein bisschen so, als hätte man Terrence Malick mit einem "Interstellar"-Remake beauftragt; vor allem die zahlreich eingestreuten Szenen, in denen wir Louises Tochter zu sehen bekommen, haben sich in der Bildsprache deutlich an "Tree of Life" orientiert. Während Malicks assoziative Filmkompositionen aber nicht so leicht zugänglich sind, wird in " Arrival" eine klar strukturierte Geschichte erzählt, über die man noch länger nachdenken wird - und es spricht auch nicht gegen den Film, dass die Story beim Nachgrübeln dann immer weniger Sinn zu ergeben scheint. Dafür ist das Werk einfach zu ungewöhnlich und hat beim Sehen eine starken Eindruck hinterlassen.

Selten zuvor wurde die Kontaktaufnahme mit Aliens so realistisch inszeniert - und falls morgen der Ernstfall eintreten sollte, wären wir bestens darauf vorbereitet. Wir nehmen außerdem als Lehre mit, wie wichtig es ist, aufeinander zu hören, auch wenn man von der Sprache des Gegenübers zunächst kein Wort versteht.

8 von 10 in die Luft geschriebenen Sternpunkten.