"Bad Times at the El Royale": Action-Pulp vom Feinsten

Das "El Royale" hat schon bessere Zeiten erlebt. Es steht mitten auf der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Die rot markierte Grenzlinie zieht sich durch die Lobby des Hotels. Die Bar ist in Kalifornien, die Rezeption in Nevada. Früher verkehrte in dem Hotel die High Society. Berühmtheiten aus Politik und Gesellschaft gaben sich die Klinke in die Hand. Doch die glorreichen Zeiten sind vorbei, seit das Hotel seine Glücksspiellizenz verloren hat. Nun ist hier tote Hose.

An einem verregneten Abend des Jahres 1969 checken vier Gäste in das Hotel ein: Der gesprächige Staubsauger-Vertreter Seymour "Laramie" Sullivan (Jon Hamm), der alternde Priester Daniel Flynn ( Jeff Bridges), die Background-Sängerin Darlene Sweet (Cynthia Erivo) und eine kratzbürstige Femme Fatale ( Dakota Johnson), die sich nur mit "Fuck you" in das Gästebuch einträgt. Vom zerstreuten Concierge Miles ( Lewis Pullman) fehlt zunächst jede Spur. Andere Bedienstete scheint es in dem Hotel nicht (mehr) zu geben. Als er endlich auftaucht, will er zuallererst Vater Daniel Flynn davon überzeugen, sich eine andere Absteige zu suchen: "Das ist kein Ort für einen Priester." Ist das eine Warnung vor dunklen, vielleicht sogar übernatürlichen Mächten? Vater Flynn bleibt jedenfalls und auch die drei anderen Gäste bekommen ihre Zimmer zugeteilt. In den Zimmern alleine, offenbart sich bald: Jeder Gast hat ein Geheimnis. Aber auch das Hotel hat eine düstere Vergangenheit, von der nur der Concierge weiß.