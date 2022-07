Die besten TV-Tipps für Montag, den 18. Juli

20:15 Uhr, ORF 2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Kuppelsendung

In der zweiten Sendung porträtiert Nina Horowitz sechs neue Singles auf ihrer Suche nach dem großen Lebensglück. Die drei Damen und drei Herren sind in Wien, Oberösterreich, Tirol und dem Burgenland zu Hause.

20:15 Uhr, Das Erste, Lindenberg! Mach dein Ding, Biopic

Deutschland in den 1950ern. Udo Lindenberg (Jesse Hansen) wächst in der Arbeiterstadt Gronau auf und träumt vom Scheinwerferlicht des Showgeschäfts. Während seine Mutter Hermine (Julia Jentsch) den talentierten Jungen bestärkt, traut ihm sein Vater Gustav (Charly Hübner) nicht zu, ein Leben jenseits der Familientradition zu führen. Dennoch macht der Klempner seinem Sohn ein Geschenk, das Udos Leben verändert: ein Schlagzeug! Mit Anfang 20 versucht Udo (Jan Bülow) in Hamburg seine Karriere zu starten.