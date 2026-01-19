Die besten TV-Tipps für Montag, den 19. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerrausch, Krimireihe Halloween in der Steiermark. Die Schülerin Resi Fuchs (Alice Prosser) experimentiert mit Freunden mit okkulten Ritualen. Ihre Mutter Sabine (Kristina Bangert) nimmt derweil an einer Sitzung mit dem professionellen Medium Vera (Adele Neuhauser) teil, durch die der hilfsbereite Kontrollgeist Kornelius spricht. Während des Treffens fällt plötzlich ein Schuss durchs Fenster und tötet die Winzerin sofort. LKA-Kommissar Sascha Bergmann (Hary Prinz) und seine neue Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) nehmen die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Rettung der uns bekannten Welt, Tragikomödie Paul (Emilio Sakraya) wirkt zunächst wie ein ganz gewöhnlicher Achtzehnjähriger. Doch er lebt mit einer bipolaren Störung, von der niemand weiß. Die extremen Stimmungsschwankungen lassen ihm kaum Kontrolle über sein eigenes Denken. Nach einer depressiven Phase, die in einem Selbstmordversuch endet, bringt ihn sein alleinerziehender Vater Hardy (Til Schweiger) in eine Therapieeinrichtung für psychisch erkrankte Jugendliche. Dort begegnet Paul Gleichaltrigen mit ähnlichen Problemen. Vor ihm steht eine Entscheidung: Flieht er weiter vor seiner Krankheit oder öffnet er sich den Menschen, die ihm helfen wollen, und nimmt ihre Unterstützung an?

20:15 Uhr, ProSieben, Comedy Allstars - Meilensteine des Humors, Comedyshow Kultformate wie "Die Wochenshow", "Quatsch Comedy Club" und "Ladykracher" stehen ebenso im Fokus wie Serienklassiker à la "Pastewka" und "Stromberg". In der ersten Folge von "Comedy Allstars - Meilensteine des Humors" sprechen Comedy-Größen wie Bastian Pastewka, Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Thomas Herrmanns und viele weitere über ihre ganz persönlichen Highlights. Dabei blicken sie zurück auf prägende Stationen und Wendepunkte ihrer Laufbahnen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow Mit seiner schlagfertigen Art hat Deutschlands bekanntester Quizmaster schon unzählige Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Konzept gebracht. Auch heute dürfen die Teilnehmenden bei Günther Jauch wieder um die Million kämpfen. Zu Hause kann kräftig mitgefiebert und mitgeraten werden, wenn es erneut heißt: "Wer wird Millionär?".

21:45 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Tödliches Alibi, Politthriller Als deutsche Botschafterin in Prag begleitet Karla Lorenz (Natalia Wörner) ein deutsch-tschechisches Vorzeigeprojekt zur Nutzung Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Bei der Vorstellung im Prager Future Campus wird jedoch klar, dass es auf tschechischer Seite massive Schwierigkeiten gibt. Das Projekt steht kurz vor dem Scheitern. Zusätzlich gerät Karlas Ansprechpartner, der Ministerialbeamte Stokr (Stipe Erceg), unter Verdacht. Er soll alkoholisiert einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen haben.