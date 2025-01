Die neue Normalo-Staffel von "Big Brother" steht in den Startlöchern. Das TV-Urgestein wird am Montag, 24. Februar , als Joyn Original zurückkehren . Dann werden den Fans ein 24/7-Livestream und Tageszusammenfassungen auf der Streamingplattform zur Verfügung stehen. Über eine mögliche lineare Ausstrahlung ist derzeit nichts bekannt. Die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten müssen vergleichsweise kurz im TV-Container ausharren.

Container-Aufenthalt halbiert

"50 Tage lang leben die Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohngemeinschaft des großen Bruders unter permanenter Überwachung durch 65 Kameras", heißt es in der Ankündigung. Am 24. Februar soll mit dem Live-Einzug in den Container Premiere gefeiert werden. Wer bis zum Schluss durchhält, könnte den Container nach 50 Tagen mit einem Preisgeld von 50.000 Euro verlassen.

Für Joyn sei die erste "Big Brother"-Staffel im vergangen Frühjahr das "bisher größte Projekt und ein großer Erfolg" gewesen, erklärt Joyn-Programmchef Thomas Münzner in einem Statement. Das Interesse am 24-Stunden-Livestream habe sich im Laufe der Staffel kontinuierlich gesteigert, "deshalb bleibt Joyn die Heimat des großen Bruders und der Container die Heimat für unsere neuen Bewohnerinnen und Bewohner". Laut Bewerbungsaufruf wurden "Menschen von nebenan, Menschen von schrill bis leise, Menschen von hip bis bodenständig, egal ob 18 oder 80 Jahre, ob Einzelkämpfer oder Teamplayer" gesucht.