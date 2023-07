Neue Doku eine "Charakterstudie"

Im Oktober 2022 hatte der britische Streamingdienst ITVX angekündigt, eine neue Doku unter dem Titel "Boris Becker: The Rise and Fall" (dt. in etwa "Boris Becker: Der Aufstieg und Fall") in Auftrag gegeben zu haben. Die zweiteilige Dokumentation soll laut der damaligen Pressemitteilung unter anderem exklusive Interviews und bisher ungesehenes Material aus dem Familienarchiv enthalten.

Die Rede ist von einer "Charakterstudie" - von Beckers Wimbledon-Sieg im Jahr 1985 bis hin zu seiner Zeit im britischen Gefängnis. Der ehemalige Sportler war im April 2022 bei einem Prozess in London wegen Insolvenzvergehens zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Dezember 2022 kam er frei.

Bei uns soll die Doku laut "Bild" nach aktuellem Stand ab dem 4. August bei Paramount+ gezeigt werden.