Burt Reynolds: Seine 10 besten Filme

In der Country-Musical-Komödie spielt Reynolds den draufgängerischen Junggesellen und Sheriff Ed Earl Dodd, den eine langjährige Affäre mit Mona Stangley ( Dolly Parton) verbindet. Sie führt das in ganz Texas bekannte Freudenhaus "Chicken Ranch". Also das anrüchige Etablissement ins Visier des Fernsehreporter Melvin P. Thorpe ( Dom DeLuise) gerät, setzt der Sheriff seinen Ruf aufs Spiel, um Mona zu helfen. Fun-Fact am Rande: In der Szene am Schluss, bei der er Dolly Parton hebt, hat sich Reynolds einen doppelten Leistenbruch zugezogen. Autsch!

Boogie Nights (1997)