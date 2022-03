"Café Society" auf ORF 1: Ein routinierter Woody-Allen-Film

Aufstieg im Underground-Club

Nach einer Weile kehrt Bobby mit gebrochenem Herzen zurück nach New York, wo ihn sein amoralischer Gangster-Bruder Ben ( Corey Stoll) als Geschäftsführer in seinem Nachtclub einstellt. Dort beweist Bobby sein Talent und in Kürze avanciert der New Yorker Untergrund-Club zum angesagtesten Etablissement der High Society.

Bobbys Leben könnte nicht mehr besser werden, als er schließlich seine spätere Ehefrau und Mutter seiner Kinder Veronica ( Blake Lively) kennenlernt. Bis zu dem Tag, an dem seine niemals zu vergessende große Liebe Vonnie im Club aufkreuzt und alte Gefühle aufkeimen.