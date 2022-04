"Catch Me!" auf ATV: Spielerische Lebenseinstellung

Der Champion soll gefangen werden

Zumindest beschränken die fünf amerikanischen Freunde ihre spezielle Spielleidenschaft auf einen Monat pro Jahr, aber in diesem Zeitraum starten sie dafür so richtig durch und kennen keinen Genierer. Nur einer von ihnen hat sich bisher noch nie fangen lassen - und dieser Jerry wird ausgerechnet von Jeremy Renner gespielt, dessen Name ihn natürlich zum schnellen Davonlaufen befähigt.

In diesem Mai soll sich das aber ändern, denn der ungeschlagene Champion heiratet gerade und das halten die vier restlichen Mitspieler unter der Leitung von Hogan Malloy ( Ed Helms aus den "Hangover"-Filmen) für eine perfekte Gelegenheit, ihn endlich zu schnappen. Zwar wir Jerry vorm Traualtar ohnehin schon von seiner Braut eingefangen, aber da diese Frau offiziell nicht mitspielt, reicht das den Freunden nicht.