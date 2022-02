"Central Intelligence" auf Amazon Prime: Muskeln und große Klappe

Ein sanfter CIA-Riese

Nur einer hat sich damals für ihn eingesetzt und den braucht er jetzt ganz dringend wieder, um die Welt zu retten. Also überrumpelt er den ehemaligen Klassenkameraden mit hartnäckigem Erfindungsreichtum und zieht ihn in ein extrem bleihaltiges Abenteuer hinein – und der gewinnt am gefährlichen Leben allmählich Geschmack, weil ihn sein ödes Buchhalterdasein ohnehin heillos unterfordert.

Mit herkömmlichen Agenten-Klischees im Stil von 007 hat dieser Film nicht viel zu tun – dafür ist der CIA-Riese viel zu sehr ein großes Kind geblieben. Neben der Geheimdienst-Handlung, in der es um hochbrisante Daten und einen geheimnisvollen Drahtzieher geht, bleibt daher die Erinnerung an High School-Tage mindestens ebenso wichtig.