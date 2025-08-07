Beleuchtung wie im Film: Trendige Industry- und Loft-Stil Deckenleuchten erobern die Wohnräume

In Filmen und Serien sind immer häufiger Handlungsfiguren zu sehen, welche in Lofts oder anderen großen Wohngebilden leben und für solche räumlich umfangreichen Wohngelegenheiten braucht es die passende Beleuchtung, denn diese muss stark genug sein, um visuelle Erleuchtung zu bieten, aber auch den richtigen Style mit sich bringen, sodass sie optisch in das eigene zu Hause passt. Lichtquellen im thematischen Stile von Industry und Loft sind derzeit stark angesagt und erfreuen sich daher an einer großen Beliebtheit. Sie können jedoch nicht nur in großen Räumlichkeiten zum Einsatz kommen, denn auch in eher kleineren Wohnungen werden sie als Eyecatcher verwendet. Die Deckenleuchten aus Filmen und Serien dienen diesbezüglich als Inspiration, um sich Beleuchtungsideen für das eigene zu Hause einzuholen.

Deckenleuchten im Industry- und Loft-Stil liegen voll im Trend

Hängende Deckenleuchten sind in der Lage, jeden Raum optisch aufzuwerten und ihn in ein angenehmes Lichtverhältnis zu tauchen. Es gibt diese Leuchten in allen möglichen Formen und Farben, sodass optisch jeder auf seine Kosten kommt. Deckenleuchten im trendigen Industry- und Loft-Stil sind besonders gefragt und gewiss kein kurzzeitiger Trend. Von der Hängelampe bis zur Pendelleuchte bieten diese Deckenbeleuchtungen eine große Vielfalt und optisch gesehen stellen sie immer ein Highlight dar, sodass sie zum Mittelpunkt eines Raumes werden. Der Industry- und Loft-Stil ist eine Möglichkeit, um entweder Beleuchtungseinheiten passend zu den Räumlichkeiten zu schaffen oder ganz gezielt einen Stilbruch zu begehen.

Denn diese Lampen kommen nicht nur in hallenartigen Räumen gut zur Geltung, sondern auch in der modernen Wohnung mit Designermöbeln. Der eigenen Einrichtungskreativität wird in Bezug auf Deckenleuchten mit Industrystil in der Tat keine Grenze gesetzt und auch in einem Loft bietet es sich an, die eigene Kreativität im Zusammenhang mit der Einrichtung auszuleben.

Deckenleuchten im Industry-Stil: Was im Film funktioniert, funktioniert auch zu Hause

Einrichtungskenner haben beim gemütlichen Filmabend gewiss auch ein Auge für die Möbel- und Einrichtungsgegenstände, welche man auf der Leinwand gezeigt bekommt. In Hollywood arbeiten erfahrene Einrichtungsexperten, welche dafür verantwortlich sind, ein Filmset nicht nur authentisch zu gestalten, sondern auch dafür zu sorgen, dass stylishe Möbelstücke integriert werden. Die Beleuchtungsmittel wie Deckenlampen spielen da eine große Rolle und daher lohnt es sich, einen Blick auf die Lampen der Filmkulissen zu werfen. Die dort präsentierten Leuchten könnten auch für das eigene zu Hause infrage kommen und deswegen stellt dies eine Gelegenheit dar, sich von den Profi-Einrichtern aus Hollywood inspirieren zu lassen.

Wo kommen Deckenleuchten im Loft-Stil am besten zur Geltung?

Idealerweise werden solche Leuchten in der Mitte eines Raumes angebracht und in Filmen sowie Serien sieht man sie häufig über großen Esstischen im Gesellschaftsbereich einer Wohnung oder eines Lofts. Ein Grund dafür ist, dass die Deckenleuchte von hier aus die beste Helligkeitswirkung für den Raum hervorbringt, aber auch optisch passt eine solche Leuchte am besten in die Mitte eines Raumes. Die meisten Deckenleuchtenmodelle im Industry- und Loft-Stil hängen tief in den Raum hinab, da sie einen visuellen Effekt hervorrufen sollen und das gelingt auch, denn diese Leuchten sind ein wahrer Hingucker.

Was sind die Alternativen zu Deckenleuchten?

Die klassischen Deckenleuchten im Industry- und Loft-Style erfreuen sich an einer großen Beliebtheit, aber es gibt auch zahlreiche Alternativen, welche man in Anspruch nehmen kann, um einem Raum mehr Helligkeit zu schenken und ihn mit einer qualitativen Leuchtquelle auszustatten. Die nachfolgenden Leuchtenarten sind diesbezüglich nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine echte Option, um eine Wohnfläche visuell sowie praktisch aufzuwerten:

Wandleuchten

Pendelleuchten

Standleuchten

Kronleuchter

Fazit zu Deckenleuchten im Industry- und Loft-Stil

Filme und Serien bieten eine Menge Inspirationsvorgaben, wenn es um das Thema Inneneinrichtungen geht und dazu gehört eben auch die Beleuchtung. Es ist lohnenswert, die Deckenleuchten auf der Leinwand genauer unter die Lupe zu nehmen, denn dort finden sich oftmals nicht nur hochwertige, sondern auch extrem stylishe Leuchten an den Decken, Wänden und Möbelstücken. Diese kann man online recherchieren und dann für das eigene zu Hause in Erwägung ziehen. Von der Leinwand ins eigene Heim: Auf diese Weise kann man sein zu Hause mit kreativen und visuell ansprechenden Deckenleuchten im Industry- und Loft-Stil ausstatten.