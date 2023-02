Die 6 berühmtesten Persönlichkeiten, die in Krypto investiert haben

Deswegen zählen wir euch heute 6 Persönlichkeiten auf, die bereits in Krypto investiert haben.

1. Elon Musk – Tesla CEO und der Besitzer von Twitter

Elon Musk ist wahrscheinlich jedem hier mittlerweile ein Begriff. Der für eine kurze Zeit reichste Mann der Welt ist der Mit-Gründer vieler berühmter Unternehmen. Dazu gehören z. B. SpaceX, Twitter oder Tesla. Auch beim Vorgänger PayPals „X.com“ war Elon Musk an der Gründung beteiligt. Er ist bekannt dafür, in vielen Themen ein Vorreiter und Innovator zu sein. Viele bezeichnen ihn sogar als Genie. Elon Musk ist die erste Person auf dieser Liste, die sich um berühmte Kryptoinvestoren handelt.

Er hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel für Tesla eingeführt:

Der Tesla Gründer hat im Jahre 2021, 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert, um künftig Käufern die Möglichkeit zu geben, Ihre Autos mit einer Kryptowährung zu kaufen. Das steigert natürlich die Kredibilität von Bitcoin und der gesamten Kryptoindustrie um einiges. Bitcoin stieg somit auf ein Rekordhoch und andere Firmen folgten.

Der Kurs sei "hochgradig volatil", stellt das Unternehmen fest. Und ob ihr Wert von Investoren, Kunden und anderen Unternehmen langfristig anerkannt werde, sei „unvorhersehbar" - Tesla. Inc

Auch mit anderen Kryptowährungen machte der 51-jährige Schlagzeilen.

Auf Twitter und auf vielen anderen Plattformen trieb Elon „Dogecoin“, eine Kryptowährung, die ursprünglich zum Spaß erstellt wurde, auf viele Rekordhochs. Dies ging sogar so weit, dass er die Währung auch als Zahlungsmittel für Tesla einführte.

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist ein portugiesischer Fußballspieler, der als Stürmer für al-Nassr und die portugiesische Nationalmannschaft spielt. Er gilt weithin als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Mit seinen internationalen Erfolgen bei vielen europäischen Top-Vereinen ist er wahrscheinlich jedem Fußball Fan ein Begriff

Auf dem Fußballplatz hat er bereits sein Vermögen verdient, neben dem Platz hat er aber auch bereits mehrmals sich in Krypto und Blockchain involviert.

2018 hat er sich beispielsweise mit dem Schweizer Tech-Unternehmen, um ein neues Blockchain-Smartphone zu promoten, außerdem hat er schonmal für Stryking, einer blockchainbasierten Wettplattform geworben.

Sein neustes Involvement ist, mit Binance, eins der berühmtesten Kryptoplattformen der Welt. Gemeinsam mit Binance hat er eine limitierte NFT-Kollektion veröffentlicht. Jetzt fragen manche von euch sich sicherlich, „was ist eigentlich ein NFT?“

Was ein NFT ist?

NFT steht für "Non-Fungible Token". Es handelt sich dabei um ein digitales Zertifikat, das ein einzigartiges Gut, wie beispielsweise ein digitales Kunstwerk oder einen digitalen Sammlergegenstand, repräsentiert. NFTs werden über die Blockchain-Technologie verwaltet und garantieren so die Einzigartigkeit und Unveränderbarkeit des digitalen Gutes.

NFTs haben in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen, da sie es Künstlern und Sammlern ermöglichen, digitale Werte zu verkaufen und zu sammeln, die einen echten finanziellen Wert besitzen können.

NFTs werden oft mit der Währung „Ethereum“ gekauft. Hier können sie Ethereum schnell und direkt kaufen.

3. Mark Cuban

Mark Cuban ist ein amerikanischer Milliardär, Unternehmer und Investor. Cuban ist Eigentümer der Dallas Mavericks der NBA, Miteigentümer von 2929 Entertainment und Vorsitzender von AXS TV. Cuban ist auch ein regelmäßiger Hai-Investor in der Fernsehsendung Shark Tank.

Cubans unternehmerische Laufbahn begann in den 1980er Jahren, als er anfing, Software zu verkaufen und schließlich MicroSolutions, ein Computerberatungsunternehmen, gründete. Er verkaufte MicroSolutions 1990 für Millionen von Dollar. Cuban wurde dann Mitbegründer von Broadcast.com, einem Unternehmen für Audio- und Video-Streaming, das er an Yahoo! Für fast 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 1999 verkaufte.

Cuban ist auch für seine Philanthropie und seinen politischen Aktivismus bekannt. Er hat Millionen von Dollar für verschiedene Zwecke gespendet, darunter Bildung und Katastrophenhilfe.

Neben seinen geschäftlichen Unternehmungen ist Cuban auch Autor und hat mehrere Bücher über Unternehmertum und Erfolg geschrieben. Er gilt als einer der erfolgreichsten und ausdrucksstärksten Unternehmer unserer Zeit.

Mark Cuban hat in der Vergangenheit sowohl Interesse als auch Skepsis gegenüber Kryptowährung zum Ausdruck gebracht. Er hat in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum investiert und hat auch erklärt, dass er glaubt, dass Kryptowährungen das Potenzial haben, das traditionelle Finanzwesen zu stören.

Im Allgemeinen war das Engagement von Cuban im Bereich der Kryptowährung begrenzt, wobei der Schwerpunkt darauf lag, in die Technologie zu investieren und etwas über sie zu lernen, anstatt sie aktiv zu fördern. Trotz seiner Vorbehalte bleibt er offen für die potenziellen Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Kryptowährungen.

4. Tom Brady

Der siebenfache Superbowl-Gewinner gilt als einer der besten Sportler, der die USA jemals hatte. Mit seinem spielerischen Geschick auf dem American Football Feld verzaubert er sogar in ganz Europa Fans. Egal was man von American Football hält, muss man Tom Brady und seinen Erfolgen Ehre gebühren.

Auch im Kryptobereich hat er Schlagzeilen gemacht. Er hat bereits vor vielen Jahren schon für Unternehmen geworben, die sich mit Krypto beschäftigen. Sein größtes und berüchtigtes Involvement mit Krypto war aber seine Partnerschaft mit der Online-Plattform „FTX“. Die im vergangenen Jahr Insolvenz anmeldete. Für diese Zusammenarbeit erntete er reichlich Kritik.

Nichtsdestotrotz ist er aber für seine faire Spielweise und Ehrlichkeit berühmt. Dennoch hatte er vor dem Crash viel Geld in die Kryptoplattform „FTX“ investiert. Das Potenzial an der Kryptoindustrie hat er also gesehen.

5. Justin Bieber

Justin Bieber ist ein kanadischer Sänger, Songwriter und Schauspieler. Er wurde auf YouTube entdeckt und erlangte 2010 mit seiner Debütsingle „Baby“ internationale Berühmtheit. Seitdem hat er mehrere Alben veröffentlicht, die die Charts anführten, zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und sich zu einem der meistverkauften Musikkünstler aller Zeiten entwickelt.

Mittlerweile versucht 31-Jährige auch unternehmerisch in vielen Bereichen sein Glück. Zu seinen vielen Investments gehören beispielsweise auch Marktplatz „Moonpay“. Mehr als 60 Stars der Unterhaltungsbranche haben gemeinsam 87 Millionen Dollar in den Krypto-Zahlungsanbieterder investiert. Neben Justin Bieber, gehören auch Snoop Dogg und Drake zu seinen Investoren.

Auch in einen berüchtigten „Bored Ape“ hat der Kanadier investiert. 1,3 Millionen US-Dollar gab er für dieses NFT aus.

Man kann also sagen, er ist in die Kryptowelt investiert.

6. Paris Hilton

Paris Hilton ist eine amerikanische Medienpersönlichkeit, Geschäftsfrau, Prominente und Model. Sie wurde 1981 in New York City geboren und ist Mitglied der Hilton-Hotelfamilie. Berühmt wurde sie durch ihr Privatleben und ihre Auftritte in der Reality-Fernsehserie „The Simple Life“. Seitdem hat Hilton ihre Karriere um Mode- und Duftlinien sowie Musik und DJing erweitert. Sie hatte auch mehrere hochkarätige Auftritte in Film und Fernsehen und ist bekannt für ihre philanthropische Arbeit.

Seit 2016 ist sie nun in den Kryptomarkt investiert, damals war der Bitcoin noch 1,000 $ wert. Mittlerweile hat der Bitcoin bereits höhen von 60,000 $ und mehr erreicht. (Hier können Sie übrigens Bitcoin kaufen). Das macht sie zu einem Vorreiter in dem Bereich. Sie setzt seit vielen Jahren stark auf die Industrie. Selbst in stürmischen Phasen im Kursverlauf verschiedener Währungen bleibt sie beständig in Ihren Investments. Mit NFTs hat sie bereits. auch schon ihr Geld verdient und ihre eigenen Kollektionen veröffentlicht. Also, wir können uns sicher sein, Frau Hilton wird einer der größten Profiteure sein, wenn der Kryptomarkt steigt.

Schlussfolgerung:

Die Kryptoindustrie hat einen weiten Weg vor sich, dennoch sehen immer mehr Menschen das Potenzial in der Technologie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass immer mehr Menschen und Institutionen in Kryptowährungen investieren. Dies zeigt, dass die Digitalwährungen als seriöse Anlageoption anerkannt werden und sich zunehmend in den Mainstream ausbreiten. Obwohl Kryptowährungen noch immer ein gewisses Risiko beinhalten, scheinen immer mehr Anleger bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen, um von den möglichen Renditen zu profitieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Kryptowährungen eine volatilen Anlageform darstellen und es vor einer Investition wichtig ist, sich gründlich zu informieren und das Risiko abzuwägen.