Die besten Anime 2026 – das darfst du nicht verpassen!

2026 könnte eines der besten Anime-Jahre der letzten Zeit werden. Viele große Serien feiern ihr Comeback, beliebte Reihen gehen in die nächste Runde und dazu kommen spannende neue Original-Projekte. Egal, ob du auf Action, Fantasy, Drama oder Sci-Fi stehst – dieses Jahr hat einiges zu bieten. Hier kommen die (voraussichtlich) besten Anime 2026:

Frieren: Beyond Journey’s End – Staffel 2

Frieren war für viele Fans eine echte Überraschung. Statt nonstop Action liefert die Serie eine ruhige, nachdenkliche Fantasy-Geschichte über Zeit, Verlust und Erinnerungen.

Die zweite Staffel dürfte diesen besonderen Ton beibehalten und die Reise von Frieren weiter vertiefen. Wer Anime mag, die emotional sind und nicht nur auf Kämpfe setzen, wird hier definitiv wieder auf seine Kosten kommen. Perfekt für Zuschauer, die Wert auf Atmosphäre, Charakterentwicklung und schöne Momente legen.

Jujutsu Kaisen – Season 3

Jujutsu Kaisen gehört inzwischen zu den größten Shonen-Anime weltweit. Mit der dritten Staffel und dem Culling Game Arc wird es noch düsterer, brutaler und intensiver.

Fans können sich auf neue Flüche, gefährliche Gegner und spektakulär inszenierte Kämpfe freuen. Dazu kommen emotionale Storylines und Charaktere, die immer mehr Tiefe bekommen. Wenn du Action, Spannung und starke Animation liebst, ist Jujutsu Kaisen 2026 ein absolutes Muss.

The Eminence in Shadow – Fans warten auf Staffel 3

Ein Anime, der in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen hat, ist The Eminence in Shadow. Die Serie kombiniert Dark Fantasy, Action und Humor mit einem übermächtigen Hauptcharakter, der lieber im Hintergrund bleibt, während er heimlich die Welt beeinflusst.

Viele Fans warten derzeit gespannt auf The Eminence in Shadow Staffel 3. Auch wenn es noch kein festes Veröffentlichungsdatum gibt, ist das Interesse riesig. Die Hoffnung ist groß, dass es bald Neuigkeiten oder sogar neue Episoden gibt.

Wenn du Power-Fantasy, clevere Dialoge und eine leicht ironische Story magst, solltest du The Eminence in Shadow definitiv gesehen haben.

Re:Zero – Staffel 4

Re:Zero ist bekannt dafür, seine Zuschauer emotional mitzureißen. Subarus Reise voller Rückschläge, Schmerz und Entwicklung geht 2026 weiter.

Die vierte Staffel dürfte erneut eine Mischung aus Drama, Fantasy und psychologischer Spannung liefern. Wer Anime mag, die unter die Haut gehen und nicht vor tragischen Momenten zurückschrecken, sollte Re:Zero unbedingt weiterschauen.

Ghost in the Shell – neue Serie 2026

Ghost in the Shell ist ein Klassiker, der bis heute als einer der wichtigsten Sci-Fi-Anime gilt. 2026 bekommt das Franchise eine neue Serienumsetzung, die moderne Technik, Cyberpunk und philosophische Themen miteinander verbindet.

Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um Fragen wie: Was bedeutet Menschsein? Wie verändert Technologie unsere Gesellschaft? Für Fans von tiefgründigen, futuristischen Geschichten ist das ein echtes Highlight.

Dragon Ball – neue Projekte und Nostalgie pur

Auch Dragon Ball bleibt 2026 ein großes Thema. Neue Projekte und Inhalte rund um Dragon Ball Super sorgen dafür, dass die legendäre Reihe weiterhin relevant bleibt.

Ob du mit Goku aufgewachsen bist oder neu ins Franchise einsteigst – epische Kämpfe, starke Transformationen und jede Menge Nostalgie sind garantiert. Dragon Ball zeigt einmal mehr, warum es seit Jahrzehnten zu den größten Anime-Marken gehört. Zuletzt wurde mit Dragon Ball Super: Galactic Patrol die nächste große Serie angekündigt.

Goodbye, Lara – vielversprechendes Original-Anime

Neben Fortsetzungen gibt es 2026 auch neue Original-Anime, die frische Ideen mitbringen. Goodbye, Lara ist eines dieser Projekte und setzt vor allem auf emotionale Geschichten und starke Charaktere.

Original-Anime haben oft den Vorteil, dass sie nicht an Manga-Vorlagen gebunden sind und kreative, unerwartete Wege gehen können. Wenn du Lust auf etwas Neues hast, solltest du diesen Titel im Auge behalten.

Cosmic Princess Kaguya – moderner Anime-Film

Cosmic Princess Kaguya interpretiert eine klassische japanische Legende neu und kombiniert sie mit Sci-Fi-Elementen. Heraus kommt ein Anime-Film, der Fantasy, Romantik und futuristische Ideen miteinander verbindet.

Gerade für Fans von besonderen Anime-Filmen mit starker Optik und emotionaler Story könnte dieser Film 2026 zu einem echten Geheimtipp werden.

Weitere Anime-Fortsetzungen, auf die sich Fans freuen

Neben den großen Headlinern erscheinen 2026 viele weitere Fortsetzungen beliebter Serien. Dazu gehören unter anderem:

Bleach: Thousand-Year Blood War – Final Arc

Mushoku Tensei – Staffel 3

Oshi no Ko – Staffel 3

Hell’s Paradise – Staffel 2

Fire Force – Staffel 3

Tokyo Revengers – Staffel 4

2026 wird ein starkes Jahr für Anime-Fans

Ob große Fortsetzungen wie Jujutsu Kaisen und Re:Zero, emotionale Serien wie Frieren, Sci-Fi-Klassiker wie Ghost in the Shell oder Fan-Favoriten wie The Eminence in Shadow – 2026 hat das Potenzial, ein echtes Traumjahr für Anime-Fans zu werden.