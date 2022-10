Die besten Serien und Filme über das Smartphone streamen

Schließlich kann man sich durch die zahlreichen Anbieter mittlerweile nahezu überall und zu jedem Zeitpunkt so ziemlich alle verfügbaren Inhalte ansehen, oftmals sogar wenn man gegenwärtig über keinen Internetzugang verfügt. Die Offline-Funktion macht es möglich!



Eine Studie aus dem Jahr 2021 konnte offenbaren, wie wichtig das Streamen für viele Frauen und Männer in der Vergangenheit geworden ist. Rund 30 % der Befragten gaben an, dass sie mehrmals in der Woche Gebrauch von Mediatheken und Streamingdiensten machen. 8 % bzw. 13 % der Teilnehmer nutzen diese Möglichkeiten sogar täglich. Ermöglicht wird dies nicht nur durch die Anbieter, auch durch das Angebot an technischen Alternativen.

Gezappt wird längst nicht mehr nur im TV-Programm

Den klassischen Fernseher abgelöst hat bei vielen Konsumenten beispielsweise das Smartphone. Viele Handybesitzer verwenden hierzu beispielsweise ihr iPhone 13, da dies über eine beeindruckende Bildqualität verfügt. Da es mobil in Verwendung ist, schützen viele User es mit einer iPhone 13 Hülle. Sitzt man in Bus und Bahn, dann kann das empfindliche Gerät natürlich einmal herunterfallen. Guter Displayschutz und Handyhüllen sind daher ohnehin für alle Geräte absolut empfehlenswert.



Beliebt ist auch die Benutzung eines Tablets, nicht nur unterwegs. Auch beim Anschauen der eigentlich gestern im Fernsehen ausgestrahlten Episode der Lieblingsserie nutzen viele Personen diese handliche und bequeme Alternative, um das Verpasste nachzuholen. Bei längeren Reisen, in einem Flugzeug zum Beispiel, kann man mit einem Tablet zudem auf einem größeren Bildschirm aktuelle Filme genießen.

Das sind die Vorteile von Streaming

Wie bereits erwähnt, je nach Anbieter lassen sich Streaminginhalte herunterladen, damit man diese gezielt in einer vom Internet getrennten Umgebung ansehen kann. Und dies ist völlig legal! Denn hierbei handelt es sich um kein Herunterladen, das zu einem Besitz der Inhalte führen soll. Diese Möglichkeit räumen die meisten Anbietern ihren Kunden im Rahmen von deren Service an. Schließlich werden die Anbieter auch hierfür bezahlt!



Ein weiter Vorteil ist es, dass kostenpflichtiges Streamen nervige Werbung fernhält. Dies ist vor allem beim Konsum von Spielfilmen enorm angenehm, bei Mediatheken bleibt man allerdings vom Verzicht auf Werbeinhalte verschont. Doch auch wenn das Thema „Werbung“ stets kontrovers behandelt wird, bei gebührenfreien Sendungen sollte dies nicht stören.



Klar, man ist völlig ungebunden von Ort und Zeit, wenn man streamen möchte. Das ist mit Sicherheit der relevanteste Vorteil. Doch die Nutzung von Mediatheken und Streamingdiensten wirkt auch positiv auf unser Konsumverhalten ein! Man lässt sich weniger berieseln, auch wenn ein Zappen ebenfalls beim Streamen nicht unbedingt unüblich ist. Fakt ist es jedoch, dass man sich bei der Alternative zum TV die Inhalte bewusster und gezielter aussucht.

Safety First!

Um uns abschließend auf das Wohlergehen von Endgeräten wie Tablet oder Smartphone zu konzentrieren: Auch wenn die unabhängige Nutzung dieser Geräte aufgrund des breiten Streamingangebots großartig ist, beide technischen Geräte lassen sich schützen. Nutzt man diese oft unterwegs, dann sollten diese regelmäßig gereinigt und auch deren Schutz sollte überdacht werden. Vor allem wenn man lange etwas von Handy oder Tablet haben möchte, sollte man sie entsprechend ausstatten. Aufsätze für das Display und Handyhüllen sind empfehlenswert.